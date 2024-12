JCS : Pyongyang pourrait lancer un missile hypersonique dans les prochains jours

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a prévu que la Corée du Nord pourrait procéder à des tirs de missiles hypersoniques de type intermédiaire d'ici la fin du mois, lors de la réunion plénière du Parti des travailleurs.Bien que le lancement d’un satellite de reconnaissance par Pyongyang cette année semble improbable, il est fortement possible que le royaume ermite mène diverses provocations. Parmi elles, des tests de missiles balistiques intercontinentaux et des essais nucléaires. Et, ce pour renforcer sa position dans les négociations avec les États-Unis à l'approche de l’investiture de Donald Trump.Par ailleurs, des clôtures électriques sont en cours d'installation dans les zones frontalières au nord de la ligne de démarcation. Ces travaux, mobilisant jusqu'à 20 000 personnes, devraient être achevés d'ici la fin de l'année.Parmi les quinze pylônes électriques de la zone, onze ont déjà été démolis, mais le premier pylône, situé à proximité de la ligne séparant les deux Corées, n’a pas été démonté. Le JCS a expliqué qu’il pourrait être utilisé par le régime de Kim III pour l'installation d’équipements de surveillance.