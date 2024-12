Hausse continue du tabagisme, de la consommation d’alcool et de l’obésité en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les taux de tabagisme, de consommation d'alcool et d'obésité continuent d'augmenter en Corée du Sud. C’est ce qu’a révélé hier une enquête menée par l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA). Celle-ci a été effectuée entre le 16 mai et la fin juillet auprès de plus de 230 000 adultes de 19 ans et plus.Les résultats montrent que le taux de consommation d'alcool a diminué de manière continue avant la pandémie de COVID-19. Cependant, il a rebondi pendant trois années consécutives depuis 2022, avec le début du rétablissement progressif de la vie quotidienne.L’année dernière, 58,3 % des personnes interrogées ont déclaré avoir consommé de l'alcool au moins une fois par mois, soit une augmentation de 0,3 point par rapport à l'année dernière. Le taux de tabagisme a légèrement progressé, atteignant 22,6 %, contre 22,2 % l'année précédente.Le taux d'obésité a atteint, quant à lui, 34,4 %. Soit une hausse de 0,7 point en glissement annuel. En revanche, le taux de tentatives de gestion du poids au cours de l'année écoulée a baissé de 1,9 point pour s’établir à 65 %.Par ailleurs, la gestion des maladies chroniques telles que l'hypertension et le diabète semble relativement efficace. Le taux de traitement des patients hypertendus a été de 93,5 %, tandis que celui des patients diabétiques s’élève à 93,4 %.