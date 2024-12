Photo : YONHAP News

Ce mardi 24 décembre, veille de Noël, la météo du pays du Matin clair reste stable. Comme dit la célèbre chanson de Toni Rossi, le Père Noël devra bien se couvrir pour faire sa tournée.En effet, la vague de froid est toujours présente sur les parties nord et centrale du pays. Il fait -12°C à Chuncheon, -4°C à Séoul, -3°C à Andong et -4°C à Daejeon. Dans l’après-midi, une légère baisse du mercure par rapport à hier est attendue avec 3°C dans la capitale, 6°C à Jeonju, 8°C à Daegu et 10°C à Busan.A noter que le ciel sera de nouveau dégagé toute la journée sur l’ensemble des régions. Mais de la pluie et de la neige pourraient tomber à Gangwon et Jeju dans la nuit de Noël.