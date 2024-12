Corée-USA : Kim Hong-kyun reçu par Kurt Campbell

Photo : YONHAP News

En déplacement à Washington, le premier vice-ministre des Affaires étrangères a été reçu hier par son homologue américain. Le premier face-à-face entre de hauts diplomates des deux pays depuis la brève instauration de la loi martiale par le président Yoon Suk Yeol et sa destitution par le Parlement.Les deux hommes ont discuté de l’alliance entre leurs pays, de la coopération trilatérale avec le Japon, et du dossier nord-coréen. A cette occasion, Kurt Campbell a exprimé sa confiance profonde dans la démocratie et la Constitution du pays du Matin clair. Avant de souhaiter qu’« en cette période importante, le partenariat Séoul-Washington reste toujours solide et ferme ».Interrogé sur la possibilité de tenir la quatrième réunion du Groupe consultatif nucléaire (NCG) avant la fin du mandat de Joe Biden, le sous-secrétaire d’Etat a répondu qu’il s’agissait d’un sujet à évoquer avec Kim Hong-kyun. L’organisation de la nouvelle rencontre de cette instance étant importante.Pour rappel, le NCG a été créé dans le cadre de la déclaration de Washington, signée en 2023 entre Yoon et Biden. Sa quatrième réunion, prévue à l’origine début décembre, a été annulée à la suite de l’état d’exception en Corée du Sud.Pour sa part, Kim a tenu à remercier son hôte pour la confiance et le soutien continus des USA envers la démocratie de son pays et l’alliance bilatérale.Enfin, ils ont convenu de poursuivre les efforts pour empêcher Pyongyang et Moscou de poursuivre leur coopération militaire illicite.