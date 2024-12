Corée-USA : échange téléphonique entre Han Duck-soo et le nouveau commandant de l’USFK

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre Han Duck-soo, qui assure l’intérim du président de la République, s’est entretenu hier par téléphone avec le nouveau commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK).Han a félicité Xavier Brunson pour sa nouvelle fonction et sollicité ses efforts pour rendre plus solide l’alliance Séoul-Washington, vieille de 70 ans. Il a également promis de gérer, de manière stable, l’actuelle situation dans son pays. Le tout en travaillant main dans la main avec ses Etats alliés, en particulier les Etats-Unis.Le dirigeant intérimaire a évoqué la possibilité que la Corée du Nord fasse des erreurs de jugement pour multiplier les provocations en profitant de la turbulence politique de sa voisine du Sud. Il a dans la foulée souligné l’importance du renforcement de la préparation commune aux opérations militaires des deux alliés.Le successeur de Paul LaCamera a lui aussi jugé l’alliance bilatérale comme primordiale. Il s’est engagé à accomplir pleinement sa mission et d’agir contre toute menace ou provocation de la part de Pyongyang.