La Corée du Sud vend des hélicoptères Surion à l’Irak

Photo : YONHAP News

Korean Aerospace Industries (KAI) a annoncé hier la signature d’un contrat de 135,8 milliards de wons pour vendre à l’Irak des hélicoptères utilitaires KUH. Cette somme représente 3,6 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sud-coréenne en 2023.Cet accord prévoit la livraison des appareils, appelés aussi Surion, entre mars 2025 et mars 2029.Le ministère irakien de l’Intérieur a lui aussi confirmé cette signature sur les réseaux sociaux. Il a indiqué qu’il s’agissait d’« acheter deux hélicoptères spéciaux de lutte contre les incendies ». Et de préciser que « cet accord comprend une option pour la formation des pilotes et des techniciens de maintenance ».Le KUH avait été déployé pour la première fois en 2012 dans l’armée de terre sud-coréenne. Actuellement, quelque 300 appareils sont en service dans le domaine militaire et dans celui du service public.