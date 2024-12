Le moral des consommateurs impacté par la proclamation de l’éphémère loi martiale

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence du coup de force manqué du président Yoon Suk Yeol. Le moral des consommateurs est en berne. L’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI), qui mesure ce dernier, a affiché un recul de 12,3 points en décembre par rapport au mois précédent. Il s’établit désormais à 88,4, selon la Banque de Corée (BOK).Il s’agit de la chute la plus brutale depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le précédent record à la baisse remonte en effet à mars 2020 (-18,3 points). L’indicateur est lui aussi au plus bas depuis plus de deux ans. Pour rappel, si l'indice est supérieur à 100, cela signifie que les attentes des consommateurs sont optimistes. S’il est inférieur, cela signifie qu'ils sont pessimistes.D’après le chef de l’équipe d’études statistiques de la banque centrale, le moral des ménages était déjà reparti à la baisse en novembre sur fond de crainte concernant les exportations après la réélection de Donald Trump à la présidentielle américaine.En ce qui concerne l’inflation attendue pour les douze prochains mois, elle a progressé de 2,9 % en décembre. Soit 0,1 point de plus qu’en novembre.