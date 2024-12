Kwon Young-se désigné chef intérimaire du PPP

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a désigné aujourd’hui le chef de son comité d’urgence. Il s’agit du député Kwon Young-se, qui en est à son cinquième mandat.Ce choix doit désormais être validé par d’autres organes décisionnels de la formation présidentielle, comme la commission nationale permanente. Une décision est attendue avant le 30 décembre. Si elle est positive, il prendra les rênes du PPP, dans la tourmente depuis l’imposition de la loi martiale par Yoon Suk Yeol.Ancien procureur, converti à la politique, Kwon est réputé pour son leadership rassembleur et ses compétences. Ce qui lui a permis d’occuper des postes importants au sein du mouvement conservateur. Les élus du PPP attendent de lui qu’il joue un rôle à la hauteur d’un parti au pouvoir. Et qu’il ramène à la normale les affaires de l’Etat et réanime l’économie nationale en difficulté.