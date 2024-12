Han Duck-soo annonce la création de postes chargés de regagner la confiance des pays étrangers

Photo : YONHAP News

Le conseil des ministres hebdomadaire s’est tenu aujourd’hui. Le Premier ministre, qui l’a présidé, a déclaré que son gouvernement continuait de rassurer la communauté internationale sur la solidité des fondamentaux de l’économie nationale. Mais également sur la gestion de la situation politique en respect de la Constitution et des lois.Puis, Han Duck-soo a annoncé la création de deux postes d’ambassadeurs pour la coopération en matière de finance et d’investissements internationaux. Le premier a été nommé aujourd’hui en conseil des ministres. Il s’agit de Choi Jong-ku, ex-patron de la Commission des services financiers (FSC), le régulateur financier. Il aura pour mission de présenter aux principaux partenaires étrangers et aux agences de notation financière la situation et la politique économiques du pays.Au cours de la réunion, le chef de l'Etat a exhorté chaque ministère à ne pas compter ses efforts pour minimiser les incertitudes qui planent notamment sur les échanges commerciaux.Plusieurs lois et amendements ont aussi été promulgués aujourd’hui. Ils concernent entre autres le retrait pur et simple de l’impôt sur les revenus des placements financiers et l’élargissement du soutien financier aux PME et aux petits commerçants.