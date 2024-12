Le Minjoo entend destituer le président intérimaire Han Duck-soo

Photo : YONHAP News

Le Minjoo continue de presser le gouvernement pour promulguer deux propositions de loi polémiques, votées le 12 décembre dernier par le Parlement. Elles concernent la nomination de deux procureurs spéciaux devant diriger les enquêtes indépendantes sur les accusations de trahison contre Yoon Suk Yeol, ainsi que sur de multiples soupçons d'irrégularités pesant sur son épouse, Kim Keon-hee.L’exécutif a jusqu’au 1er janvier pour décider d’accepter ou non la demande. Toutefois, pour la principale force de l’opposition, le temps presse. Elle exige donc du président intérimaire qu’il le fasse aujourd’hui au plus tard. Ce que le Premier ministre a ignoré. En effet, il n’a pas inscrit à l’ordre du jour du conseil des ministres d’aujourd’hui, une procédure nécessaire pour la proclamation officielle des textes.Le mouvement de centre-gauche a fortement réagi et annoncé l’ouverture de la procédure visant à destituer également Han Duck-soo. Ses députés doivent se réunir cet après-midi en assemblée générale pour en débattre. Ils veulent déposer une motion en ce sens dès aujourd’hui pour l’adopter jeudi.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) conteste une telle décision. Selon la formation gouvernementale, le Minjoo souhaite accélérer les choses en vue de faire organiser l’élection présidentielle avant que la Cour d’appel ne rende son verdict sur son chef. En novembre, Lee Jae-myung a été reconnu coupable, en première instance, de violation des lois électorales. En cas de condamnation définitive par la Cour suprême, il ne pourra pas se présenter au scrutin. A ce stade, il est grand favori à l’élection.