Boulangerie coréenne : exportations records en 2024

Photo : YONHAP News

Les produits de boulangerie et de pâtisserie coréens, tels que le pain et les gâteaux, connaissent un engouement international, confirmant leur rôle dans la vague Hallyu.En effet, les exportations dans ce secteur ont atteint un niveau record cette année. Selon l’Administration des douanes coréennes, entre janvier et novembre 2024, les exportations de produits boulanger ont rapporté 404 millions de dollars, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à la même période l’année dernière. C’est le montant le plus élevé jamais enregistré sur cette période.L’organisme prévoit que, tout comme en 2023, les exportations annuelles pour 2024 arriveront également à un niveau jamais atteint. Cet essor est attribué à l’intérêt croissant pour la culture et la gastronomie coréennes à travers le monde, ce qui a favorisé la popularité de la boulangerie coréenne.Des efforts continus pour développer de nouvelles recettes et les adapter aux marchés locaux ont également renforcé leur compétitivité à l’échelle mondiale.En termes de répartition des exportations, les biscuits représentent la plus grande part, avec 72,5 %, suivis par le pain (15,1 %) et les ingrédients (12,4 %). Tous ces segments ont atteint leurs meilleures performances historiques en matière d’exportation.En particulier, les exportations d’articles tels que les gâteaux et les tartes ont augmenté de 18,9 % par rapport à l’année précédente. Des mets typiquement coréens, comme le bungeoppang (gaufres en forme de poisson) et le hoppang (petits pains fourrés), ont largement contribué à ce succès.Parmi les principaux marchés, les États-Unis arrivent en tête avec 33,5 % des exportations, suivis par la Chine (11,3 %) et le Japon (9,5 %).