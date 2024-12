Noël 2024 : messages de « démocratie » et de « renouveau »

Photo : YONHAP News

A l'occasion de Noël, les institutions religieuses en Corée du Sud ont placé la « démocratie » et le « renouveau » au cœur de leurs messages.Dans un contexte marqué par la proclamation de la loi martiale le 3 décembre et les répercussions de la destitution du président Yoon Suk Yeol, ces vœux visent à apporter réconfort et espoir à une population éprouvée.Mgr Jeong Sun-taek, archevêque du diocèse catholique de Séoul, a déclaré : « En contemplant l'humilité et la simplicité de l'Enfant Jésus, je souhaite ardemment que nous puissions tous découvrir une lueur d'espoir au milieu des épreuves que nous traversons. »Il a également souligné que, pour restaurer la précieuse démocratie de la Corée du Sud, il est essentiel de suivre des procédures démocratiques et constitutionnelles, en œuvrant collectivement pour le bonheur de tous et le bien commun.L'Alliance générale des Églises coréennes a qualifié cette année de période particulièrement marquée par un profond désir de paix. Dans son message de Noël, elle a appelé les dirigeants à adopter une gouvernance empreinte de modération et d’efficacité, afin de restaurer rapidement la vie quotidienne du pays.Le Conseil national des Églises de Corée a, de son côté, rappelé que la démocratie durement acquise avait été brutalement menacée par la proclamation inattendue de la loi martiale, semant une profonde inquiétude.