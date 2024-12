Photo : YONHAP News

Autre casse-tête pour Han Duck-soo. Le président intérimaire doit également décider de valider ou non la nomination de trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, si elle est confirmée par l’Assemblée nationale.Alors que les deux camps rivaux sont divisés sur cette question, Han a exhorté le Parlement et son président, Woo Won-shik, à y trouver une solution conforme à la Constitution et aux lois concernées.Il a lancé cet appel, indiquant qu’il y avait des limites indiscutables à ce que le gouvernement peut faire, à lui seul, sans la coopération de la classe politique et du peuple. Et d’ajouter que le pays peine à surmonter la crise à laquelle il est confronté, si la politique ne parvient pas à jouer un rôle rassembleur.