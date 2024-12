Photo : YONHAP News

75 950. C’est le nombre cumulé d’accidents de la route liés à l’alcool, entre 2019 et 2023 en Corée du Sud. C’est ce que révèlent les chiffres publiés, lundi, par la Koroad.D’après les analyses des autorités routières, c’est en décembre, notamment les jeudis et vendredis entre 22h et minuit, que le plus de collisions se produisent. Par tranches d’âges, ce sont les trentenaires qui étaient les plus nombreux au volant en état d'ébriété (22,3 %).Après une soirée arrosée, en cette période de fêtes, il est fortement conseillé de ne pas prendre sa voiture.