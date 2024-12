Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens se sont réveillés sous les nuages en ce jour de Noël 2024. Le ciel sera ainsi couvert toute la journée sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, aucune précipitation ou chute de neige n'est attendue en ce jour férié.Bonne nouvelle du côté des températures avec la fin de la vague de froid. Le mercure retrouve un niveau normal pour cette saison. Ce matin, il fait -1°C à Seoul et Daegu, 2°C à Jeonju et 6°C à Busan. Dans l'après-midi, il est prévu 6°C dans la capitale, 7°C à Daejeon et jusqu'à 14°C sur l'île de Jeju.