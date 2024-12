La Corée du Sud célèbre la naissance du petit Jésus

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est Noël. En Corée du Sud, les églises catholiques et protestantes proposent des messes, comme un peu partout dans le monde où la naissance du petit Jésus est célébrée.Dans la nuit de mardi à mercredi, l'archevêque de Séoul a tenu une grande messe dans la cathédrale de Myeongdong. Lors de son sermon, Mgr Pierre Chung Soon-taick a déclaré que « le plus important dans cette brusque instabilité politique, c’est l’Homme ». Pour lui, l’Eglise a la vocation d’élever sa voix pour la justice et la paix. Avant d’ajouter que « peu importe la nuit, l’aube viendra certainement ». Un peu avant, une « cérémonie de crèche » avait été organisée dans la cour de la cathédrale.Tout au long de la journée, les églises protestantes du pays doivent elles aussi organiser des célébrations. L'Église évangélique de Yeouido, par exemple, en prévoit au total six.