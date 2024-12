Corée-USA : entrée en vigueur de la loi américaine confirmant le maintien des GIs en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, à un mois de l'investiture de Donald Trump, la loi d’autorisation de la défense nationale (NDAA) pour l’exercice fiscal 2025 est entrée en vigueur.La Maison Blanche a annoncé hier que le président Joe Biden avait signé le texte adopté par la Chambre des représentants et le Sénat, autorisant 895,2 milliards de dollars de dépenses pour les programmes de défense nationale. Cette nouvelle loi prévoit notamment le maintien d’environ 28 500 soldats américains stationnés au pays du Matin clair et réaffirme l’engagement de dissuasion élargie envers Séoul.Le texte demande également au département de la Défense de présenter un plan visant à renforcer la dissuasion élargie de Washington envers son allié asiatique, ainsi que des mesures destinées à faire progresser la coopération en matière de défense entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon.Notons cependant que la clause concernant la taille des forces américaines dans le sud de la péninsule n’a pas de caractère juridiquement contraignant.