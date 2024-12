La Cour constitutionnelle monténégrine rejette le recours de Kwon Do-hyung concernant son extradition

Photo : YONHAP News

Le sud-Coréen Kwon Do-hyung, détenu au Monténégro, pourrait être extradé vers les Etats-Unis à la suite d'une décision de la justice locale. Selon plusieurs médias locaux, après deux mois d’examen, la Cour constitutionnelle a rejeté, mardi, le recours déposé par le fondateur de Terraform Labs contre sa procédure d’extradition.En septembre, la Cour suprême du Monténégro avait annulé la décision du tribunal inférieur de le remettre à la Corée du Sud. Elle avait transféré au ministre de la Justice le pouvoir de prendre la décision finale à ce sujet. L'accusé avait alors saisi la Cour constitutionnelle pour contester ce jugement, invoquant des irrégularités dans la procédure d’extradition et des erreurs d’interprétation des lois. Mais ses arguments ont finalement été rejetés.A la suite de cette décision, Bojan Božović devra déterminer si Kwon sera livré à son pays d'origine ou aux Etats-Unis. Mais compte tenu des intérêts nationaux du pays d'Europe de l'Est, il est plus probable que ce choix soit en faveur de la demande américaine.Notons également que le Parquet général monténégrin avait déjà contesté à deux reprises la décision du tribunal de l’extrader vers la Corée du Sud. Cependant, ce dernier pourrait encore utiliser d'autres recours juridiques pour éviter son transfert vers les USA, où il risque une peine plus lourde qu'au pays du Matin clair. Cela laisse planer des incertitudes sur sa destination finale.Rappelons que Kwon est à l’origine de l’effondrement de la cryptomonnaie Terra et de son jeton jumeau Luna en mai 2022. Ce qui avait entraîné des pertes de plusieurs centaines de milliards de dollars. En cavale depuis, il a été arrêté au Monténégro en mars 2023 pour usage de faux passeports. Il est actuellement réclamé aussi bien par la justice sud-coréenne qu’américaine.