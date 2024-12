L’ouverture de l’ambassade de Corée du Sud à Cuba va être repoussée à début 2025

Photo : YONHAP News

L’ouverture de l'ambassade de Corée du Sud à Cuba prévue en cette fin d'année a été décalée à début 2025. Hier, les autorités diplomatiques ont indiqué que les préparatifs avaient pris du retard en raison des difficultés d'approvisionnement en mobilier et en matériel. Un responsable a expliqué que la situation à Cuba était particulièrement complexe, citant des coupures de courant fréquentes et une pénurie de carburant. Par conséquent, le personnel chargé de l'ouverture de l'ambassade a installé un bureau temporaire dans un centre commercial situé à La Havane.Les deux pays avaient établi des relations diplomatiques en février dernier à New York, lorsque leurs représentants auprès des Nations unies avaient échangé des notes diplomatiques. Depuis, ils ont intensifié leurs échanges. Rappelons qu’ils avaient tenu la première réunion entre leurs ministres des Affaires étrangères à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Onu, en septembre dernier.En revanche, la Corée du Nord a exprimé indirectement son mécontentement face à ce rapprochement, en rapportant plus rarement des nouvelles concernant Cuba. Lors d’une rencontre avec le président cubain Miguel Díaz-Canel en septembre, l'ambassadeur nord-coréen Han Su-chol avait remis un message de son dirigeant, soulignant le développement des relations entre Pyongyang et La Havane.