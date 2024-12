Réveillon : des manifestations à Séoul pour et contre la destitution de Yoon

Photo : YONHAP News

A la veille de Noël, plusieurs manifestations ont eu lieu en plein centre de Séoul, réunissant des partisans ou des opposants à la destitution du président de la République.Dans la soirée, le groupe civique, baptisé « Action d’urgence pour la destitution immédiate de Yoon Suk Yeol et des réformes sociales majeures », s’est rassemblé près de l’ancien palais royal Gyeongbokgung. En brandissant des bâtons lumineux et en chantant des airs de K-pop, les participants ont crié des slogans tels que « arrestation immédiate de Yoon, cerveau de la rébellion » et « démission rapide de Han Duck-soo ». Ce dernier assurant l’intérim présidentiel. Après la manifestation, ils ont défilé jusqu’à la Cour constitutionnelle, en passant devant la résidence officielle du Premier ministre. Selon la police, environ 7 000 personnes était présentes. Les organisateurs, eux, ont estimé leur nombre à 100 000.L’association progressiste « Action des bougies » a également organisé un rassemblement près de la haute juridiction, réclamant une décision rapide en faveur de la destitution du chef de l’Etat.Dans l’après-midi, deux associations conservatrices ont tenu des contre-manifestations de moindre envergure aux alentours de la place Gwanghwamun. La police a estimé à 100 le nombre de participants pour chacun des rassemblements. Les organisateurs ont revendiqué respectivement 1 000 et 300 manifestants.