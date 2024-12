Corée du Nord : pas de changement majeur dans le statut du Bureau 10 du Parti des travailleurs

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, certaines fonctions du département du Front uni, chargé des affaires intercoréennes, auraient été réduites à la suite de sa transformation en « Bureau 10 du Comité central du Parti des travailleurs ». C’est ce qu’a estimé le ministère sud-coréen de la Réunification. Lors d'une rencontre avec les journalistes, un responsable du ministère a expliqué qu’une partie de ses fonctions aurait été transférée au ministère des Affaires étrangères, qui a publié plusieurs déclarations relatives à la Corée du Sud.Cependant, selon ce responsable, le statut de Kim Yong-chol et Ri Son-gwon, qui étaient à la tête de ce département, n’aurait pas changé, compte tenu de leur position dans l’ordre d’appel lors des événements officiels. Ils occupent désormais les fonctions de conseiller et de directeur au sein du nouvel organisme.Par ailleurs, une dizaine d’organes en charge de traiter les questions Séoul-Pyongyang, dont huit annoncés comme étant abolis entre janvier et mars de cette année, auraient été supprimés.