Le Minjoo suspend sa motion de destitution contre le président intérimaire

Photo : YONHAP News

Le Minjoo a décidé de revenir sur sa proposition de motion de destitution contre le président intérimaire. Un ultimatum avait été envoyé à Han Duck-soo, lui demandant de promulguer, au plus tard hier, les deux lois controversées adoptées par le Parlement le 12 décembre dernier. L’une prévoit la nomination des procureurs spéciaux pour mener des enquêtes indépendantes sur les accusations de trahison visant Yoon Suk Yeol. Tandis que l’autre porte sur divers soupçons d'irrégularités impliquant son épouse.Le mouvement de centre-gauche a souligné que le président par intérim aurait jusqu’à jeudi pour nommer des candidats pour les procureurs spéciaux et des juges de la Cour constitutionnelle. Plus tôt, le président de l'Assemblée nationale avait exhorté Han à traiter ces textes et à procéder à la nomination des juges. Woo Won-sik avait également exprimé des préoccupations concernant la motion de destitution.Si la demande de l’opposition n'est pas acceptée d’ici demain, celle-ci prévoit de présenter la motion de destitution et de la soumettre à la séance plénière de l'Assemblée nationale ce vendredi.Le bureau du Premier ministre, de son côté, a une nouvelle fois appelé les partis à trouver un compromis. Il a insisté sur la nécessité de prendre en compte les impacts économiques et a rappelé que le délai légal pour l'examen des textes expirait à la fin de l'année.