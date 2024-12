Noël : les messages des partis politiques divergent autour de la destitution

Photo : KBS

À l’occasion de Noël, la classe politique a adressé des vœux qui révèlent la forte confrontation autour de la destitution du président de la République.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), au pouvoir, a mis l'accent sur le bien-être des citoyens et la stabilité plutôt que sur la crise politique. Son président par intérim, Kweon Seong-dong, a appelé à revenir à l'esprit de la première Assemblée nationale après la Libération, synonyme de paix et de bien-être. Il s’est aussi engagé à apporter de l'espoir, de la paix et de la stabilité.De son côté, l'opposition a unanimement critiqué le gouvernement et le parti présidentiel, en appelant à une enquête rapide et à un jugement sur la destitution. Lee Jae-myung, chef du Minjoo, a déclaré sur ses réseaux sociaux que si Jésus revenait aujourd'hui, il aimerait qu'il soit auprès des sud-Coréens, chassant les ténèbres de la rébellion avec la lumière qu'il tient dans ses mains. Le Parti de la réforme de la patrie a aussi critiqué le report de l'emprisonnement du président Yoon. Enfin, le Parti progressiste a souligné que la démocratie ne pourrait pas être réprimée par la force.