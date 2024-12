« Squid Game 2 » est maintenant disponible

Photo : YONHAP News

La saison 2 de « Squid game », réalisée par Hwang Dong-hyuk, sera dévoilée aujourd’hui à 17h. Composée de sept épisodes, elle raconte la suite de l’aventure de Sung Gi-hun, interprété par l’acteur Lee Jung-jae.Après avoir renoncé à se rendre aux Etats-Unis pour retrouver sa fille, l’ancien joueur 456 est cette fois-ci bien déterminé à affronter les individus à l’origine du jeu qui a failli lui coûter la vie. Le rôle du Front Man est toujours joué par Lee Byung-hun.Les spectateurs pourront aussi découvrir de nouveaux personnages passionnants et plus jeunes. A travers eux, le réalisateur a souhaité parler de la nouvelle génération qui rêve d’un jackpot en investissant dans les monnaies virtuelles.Sorti en 2021, « Squid game 1 » détient le record d’heures de visionnage cumulées sur Netflix. Et grâce à son succès planétaire, Hwang a eu droit au prix du meilleur réalisateur aux 2022 Emmy Awards.