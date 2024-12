Météo : froid et poussières fines

Photo : YONHAP News

Pour ce lendemain de Noël, le ciel sud-coréen sera rempli de poussières fines. Notamment à Incheon, dans le Chuncheong du Sud et le Jeolla du Nord où la qualité de l’air atteindra le niveau « mauvais » au cours de la journée. La région de Séoul ne sera pas non plus épargnée avec des concentrations de poussières fines allant jusqu’à « très mauvais ». Sur le reste du territoire, le soleil brillera sur la côte est alors que les nuages persisteront dans le sud-ouest.Sur le front des températures, le froid sera de retour à partir de la mi-journée entraînant une faible variation du mercure entre le matin et l’après-midi. Il fait actuellement 1°C à Séoul et Daejeon, 4°C à Daegu et 5°C à Busan. Dans l’après-midi, peu d’évolution, avec 2°C prévus dans la capitale, 5°C à Jeonju et Daejeon ainsi que 7°C à Busan.