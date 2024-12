La Banque de Corée prévoit d’abaisser son taux directeur en 2025

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a annoncé, hier, envisager de nouvelles baisses de son taux directeur en 2025. Elle évoque l’augmentation des risques baissiers de l’activité économique générés par l’incertitude politique et le changement de l’environnement commercial.Il est rare que l’institution prévienne à l’avance la réduction du taux. Son gouverneur, Rhee Chang-yong, préfère jouer la prudence concernant son ampleur.Un chercheur de l’institut de recherches économiques du groupe LG estime que la banque centrale commence maintenant à ressentir la nécessité de recalibrer sa politique pour qu’elle soit plus appropriée. Et ce, compte tenu de la poursuite de la procédure de destitution du président de la République.La question est de savoir quelle sera l’ampleur de l’abaissement et quand il sera mené. La Citibank le prévoit dès le mois prochain. Si tel est le cas, ce sera la première fois depuis la crise financière mondiale 2007-2008 que la BOK agit de la sorte trois fois consécutivement.