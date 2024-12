JO : Séoul prépare sa candidature pour 2036

Photo : YONHAP News

La capitale sud-coréenne commence à se préparer à être candidate pour les Jeux Olympiques de 2036. Son maire a en effet posté hier, sur son compte Facebook, un message dans lequel il a affiché sa détermination à s’engager dans cette aventure.Selon Oh Se-hoon, la Corée du Sud s’impose désormais comme une puissance culturelle mondiale grâce au cinéma, à la K-Pop ou encore aux séries télévisées. Si les JO de Séoul en 1988 avaient été l’occasion pour le pays de montrer son potentiel, ceux de 2036, si la capitale parvient à les accueillir, seront un nouveau tournant permettant de présenter son soft-power et sa vision du futur.Oh s’est aussi montré confiant sur la rentabilité économique et l’opinion publique, qui sont deux éléments indispensables pour organiser l’événement planétaire. Il a dévoilé les résultats d’une étude de faisabilité, effectuée entre mai et novembre derniers par l’institut sud-coréen des sciences du sport (KISS). Celui-ci a estimé à 1,03 le ratio coûts-bénéfices.La mairie a également fait réaliser, en juillet et en août, un sondage auprès de 1 000 personnes à travers le pays, dont 500 Séouliens. Résultats : ils se sont prononcés très largement en faveur d'une candidature de la ville à l'organisation des JO de 2036.La municipalité a présenté le mois dernier son plan de candidature au Comité national olympique et sportif (KSOC).