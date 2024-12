Age légal « senior » : la polémique refait surface

Photo : YONHAP News

A partir de quel âge devient-on un senior ? Au pays du Matin clair la réponse est 65 ans. Mais le débat autour de cet âge déterminé par la loi a débuté il y a dix ans, le pays comptant un nombre croissant de plus de 65 ans.Au 23 décembre dernier, ils étaient 10,24 millions, soit un cinquième de la population. Ces données dénotent d’un accroissement de la longévité des sud-Coréens, mais également d’un vieillissement de la population.Face à cette tendance qui devrait se maintenir, le débat ressurgit. En octobre dernier, le chef de l’Association des personnes âgées (KSCA) a lui-même proposé au gouvernement de réviser à la hausse cet âge critère, pour le fixer à 75 ans.Toutefois, les choses ne sont pas si simples. En cause, le lien entre l’âge et la protection sociale. Alors que le taux de pauvreté des seniors en Corée du Sud est le plus élevé parmi les pays de l'OCDE, une modification de l’accès aux prestations sociales inquiète. De plus la réforme des retraites et le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite doivent être menés, avant de repousser celui des seniors.