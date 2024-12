« Harbin » : le film historique dépasse le million d’entrées deux jours après sa sortie

Photo : YONHAP News

Le nouveau long-métrage de Woo Min-ho, « Harbin », s’annonce prometteur. Hier, à peine deux jours après sa sortie, plus d’un million de personnes l’avaient vu, selon son distributeur, CJ ENM et le Conseil national du cinéma (KOFIC).A titre de comparaison, il avait fallu trois jours à « Exuma » de Jang Jae-hyeon et au blockbuster américain « Avatar : la voie de l'eau » de James Cameron pour franchir ce cap. « 12.12 : The Day » de Kim Sung-su avait eu besoin de quatre jours. Ces trois films avaient enregistré plus de 10 millions d’entrées chacun.« Harbin » raconte l’histoire d’Ahn Jung-geun, l’un des militants indépendantistes emblématiques de la Corée. Il est plus particulièrement connu pour l’assassinat, en 1909, d’Ito Hirobumi, le gouverneur général japonais du pays du Matin clair. C’était dans la gare de Harbin en Chine. Le comédien Hyun Bin joue son rôle.