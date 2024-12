Photo : YONHAP News

Séoul a annoncé aujourd’hui de nouvelles sanctions contre une entité et 15 individus nord-coréens. Ils sont accusés d’être impliqués dans le financement des programmes nucléaire et balistique de leur pays en gagnant des devises étrangères.Parmi les 15 personnes figurent Kim Chol-min et Kim Ryu-song. Tous les deux appartiennent au Bureau général 313 du département de l’Industrie des munitions du Parti des travailleurs.Le premier a transféré à Pyongyang une importante somme d’argent en travaillent dans des entreprises canadiennes et américaines des TEC. Quant au second, il a été inculpé le 11 décembre aux Etats-Unis pour avoir violé les sanctions américaines.Les nouvelles mesures seront effectives à partir du 30 décembre.