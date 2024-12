Nouveau-nés : le nombre au plus haut en quatre ans pour un mois d’octobre

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle : en octobre, plus de 20 000 bébés sont nés. Le plus haut niveau pour un mois d’octobre depuis quatre ans.A en croire les données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), un total de 21 398 naissances a été recensé, en hausse de 13,4 % sur un an. Il s’agit de la plus forte progression en 14 ans.A noter que le nombre de nouveau-nés a progressé dans toutes les villes et provinces du pays, et ce pour la première fois depuis mars 2015.Comment expliquer cette augmentation ? Selon le Kostat, cela s’explique par la hausse des mariages après la fin de la pandémie de coronavirus. Mais aussi par les politiques de soutien à la natalité, menées par chaque collectivité locale.L’institut prévoit que si cette tendance se poursuit, la fécondité sera supérieure à l’objectif initialement prévu en atteignant 0,68 enfant par femme. Ce chiffre était de 0,72 l’an dernier.Egalement en octobre, le nombre d’unions s’est établi à 19 551. Un bond de 22 % par rapport à il y a un an.