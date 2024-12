ALE bilatéral Séoul-Manille : entrée en vigueur le 31 décembre

Photo : YONHAP News

L’accord de libre-échange (ALE) entre la Corée du Sud et les Philippines va entrer en vigueur le 31 décembre. Il s’agit du cinquième traité bilatéral que Séoul signe avec un Etat membre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-est (Asean).A quelques jours de cette mise en place, le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce a tenu aujourd’hui à Séoul une réunion d’explications des contours du pacte. Selon lui, l’accord prévoit que le pays du Matin clair supprimera les droits de douane sur 94,8 % des marchandises en provenance des Philippines, et celles-ci sur 96,5 % des produits « made in Korea ».L’automobile est la filière sud-coréenne qui en bénéficiera le plus. Le pays d’Asie du Sud-est devant immédiatement abolir ses tarifs douaniers sur les voitures à moteur à combustion interne et les camions. Actuellement, il impose une taxe de 5 % sur les véhicules importés de Corée du Sud.Pour sa part, Séoul devra réduire graduellement ses droits de douane sur les bananes philippines, pour les supprimer complètement dans cinq ans.