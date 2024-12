Photo : YONHAP News

Les Coréens ont l’habitude de commencer la nouvelle année en faisant un vœu, en regardant le premier lever du soleil. A l’approche du Jour de l’an, la Kasi a publié les horaires où il sera possible, le 1er janvier, de le voir apparaître au-dessus de l’horizon.D’après les prévisions de l’Institut coréen d’astronomie et des sciences spatiales, c’est sur les îlots Dodko, situés dans la mer de l’Est séparant les deux Corées et le Japon, que l'astre sera aperçu en premier. A 7h26.Quatre minutes plus tard, les habitants d’Ulsan pourront eux aussi assister à ce spectacle. A Séoul, il faudra patienter jusqu’à 7h47.