Kim Jong-un reçoit les vœux du Nouvel an de Vladimir Poutine

Photo : YONHAP News

Vladimir Poutine a adressé ses vœux du Nouvel an à Kim Jong-un. C’est ce qu’ont rapporté, aujourd’hui, les médias nord-coréens.Dans le message envoyé le 17 décembre, le maître du Kremlin a déclaré que les relations Pyongyang-Moscou s’étaient améliorées après leur sommet bilatéral. En évoquant le traité signé en juin, Poutine s’est dit sûr que « les deux pays continueront à coopérer étroitement en 2025 pour faire face aux menaces et aux défis de cette époque ».Le numéro un russe a coutume de souhaiter une bonne année à son homologue nord-coréen. Habituellement, le royaume ermite rend public ce message avec celui des autres leaders, dont celui de la Chine. Mais cette année, pour se vanter sans doute de l’évolution de ses relations avec la Russie, il l’a publié séparément. Et ce même à la première page du quotidien Rodong, lu par les habitants.