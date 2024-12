Météo : vague de froid et neige pour terminer la semaine

Photo : YONHAP News

Le froid est de retour et il accompagnera les sud-Coréens tout au long du week-end. Actuellement, il fait -7°C à Séoul, -11°C à Chuncheon, -5°C à Daejeon et -4°C à Gwangju. Même la côte sud n’est pas épargnée puisque Busan affiche -1°C. Cet après-midi, le thermomètre atteindra difficilement des valeurs positives dans les régions du nord. Il est prévu 1°C dans la capitale et Chuncheon, 3°C à Daejeon et Jeonju ainsi que 4°C à Daegu et Gwangju. En moyenne, il fera 5°C sur la côté sud du pays. Les températures ne devraient pas augmenter avant dimanche.Du côté du ciel, d’importantes chutes de neige sont annoncées dans le Chuncheong du Sud, le Jeolla du Sud et du Nord. Jusqu’à 3cm de neige par heure devraient s’abattre sur ces régioins. La vigilance est de mise. Sur le reste du territoire, un temps dégagé accompagnera les habitants du pays du Matin clair.