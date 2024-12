Exportations : une légère augmentation vers la Chine et l'Asean en 2025

Photo : YONHAP News

L’Agence coréenne pour la promotion du commerce extérieur et des investissements (Kotra) a publié, ce matin, le « Rapport sur les prévisions des exportations pour 2025 et les conditions de marché par région ».Selon ce texte, les exportations de la Corée du Sud devraient atteindre 700,3 milliards de dollars en 2025. Une hausse de 2,6 % par rapport à cette année. Cette croissance est attribuée à la demande stable de produits à haute valeur ajoutée dans l’industrie des technologies de l'information tels que l'intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs. Toutefois, plusieurs facteurs devraient exercer des pressions sur les exportations du pays du Matin clair. Parmi eux, l’arrivée au pouvoir de la nouvelle administration Trump aux Etats-Unis, le bras de fer sino-américain ainsi que la montée du protectionnisme commercial et la fragmentation des chaînes d'approvisionnement mondiales.Par région, les exportations vers la Chine, l'Asean, le Moyen-Orient, la Communauté des Etats indépendants et l'Afrique devraient augmenter de 3 à 10 %. Celles vers l'Amérique du Nord, l'Union européenne, le Japon, l'Océanie, l'Inde et l'Amérique latine devraient enregistrer une hausse modeste de 0 à 3 %.Les exportations de produits à haute valeur ajoutée liés à l'IA et aux semi-conducteurs, ainsi que des biens de consommation tels que les appareils de communication sans fil et les cosmétiques basés sur les contenus en rapport avec la culture coréenne, devraient connaître une légère augmentation. En revanche, les exportations de produits traditionnels comme les automobiles, les produits d’acier et les appareils électroménagers devraient légèrement diminuer.