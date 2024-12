Photo : Captured Image from the website of Ukrainian military media outlet Militarnyi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré le 23 décembre que près de 3 000 soldats nord-coréens avaient été tués en combattant aux côtés de la Russie contre son pays. Le gouvernement sud-coréen, de son côté, estime ce chiffre à environ 1 100.Sur le terrain, les corps de militaires nord-coréens continuent d’être découverts, accompagnés de divers objets personnels. La semaine dernière, l’état-major ukrainien a obtenu une liste de leur troupe sur le front de Koursk, en Russie. Ce document rédigé à la main est intitulé « liste détaillée de la section 2, escouade 2 ». Il mentionne les noms de neuf soldats avec leur date de naissance, le numéro de leur arme, leur groupe sanguin et d’autres informations personnelles. Le plus jeune, né en 2006, est âgé de 18 ans, et le plus âgé a 24 ans.Leur expérience dans les casernes varie. Le plus expérimenté est en service depuis 2017, tandis que le plus novice a rejoint l’armée il y a moins de deux ans. Les noms des parents, leurs numéros de téléphone et leurs professions sont également mentionnés. La majorité d’entre eux sont décédés ou ouvriers.Cette liste prouve que les hommes de Kim Jong-un mènent des opérations limitées, en étant placés en escouades ou pelotons dans les unités russes. L’état-major ukrainien utilise ces données pour analyser les méthodes opérationnelles des forces nord-coréennes.Par ailleurs, à Séoul, le Service national du renseignement (NIS) a confirmé aujourd’hui qu'un soldat nord-coréen qui a été capturé vivant par les Ukrainiens succombé à ses blessures. Cette information a été obtenue à travers une collaboration en temps réel avec les pays alliés.