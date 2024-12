Le Minjoo s’engage à destituer le président Yoon et à réprimer toute tentative de rébellion

Photo : YONHAP News

L'Assemblée nationale doit voter, cet après-midi, la motion de destitution contre Han Duck-soo, le Premier ministre qui assure actuellement l’intérim du président de la République Yoon Suk Yeol. En fin de matinée, le chef du Minjoo, le premier parti de l’opposition qui a déposé hier cette motion, a exprimé sa position.Lee Jae-myung a affirmé que l’éradication rapide des forces responsables de la rébellion interne était la seule voie pour normaliser la situation en Corée du Sud. Il a souligné que la répression était essentielle pour la stabilité nationale, le rétablissement de la république démocratique, la résolution de la crise économique et la stabilisation de la vie des citoyens.Le patron du parti de centre-gauche a critiqué non seulement le président Yoon, qui refuse de coopérer pour les enquêtes sur sa proclamation de la loi martiale, mais aussi le camp du pouvoir qui s'est opposé à la destitution de ce dernier.Lee a également accusé Han Duck-soo d’inciter à la rébellion. Avant d’annoncer son intention de poursuivre la procédure de destitution de celui-ci lors de la séance plénière au Parlement.En conclusion, le chef du Minjoo s’est engagé à faire de son mieux pour réprimer complètement toute tentative de rébellion et destituer Yoon conformément à la volonté des citoyens.