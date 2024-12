Les loisirs des citoyens en hausse, mais les dépenses en baisse

Photo : YONHAP News

Cette année, les sud-Coréens ont consacré plus de temps aux loisirs, mais leurs budgets ont baissé en raison de la hausse des prix. C’est ce qui ressort d’un rapport publié ce matin par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Institut coréen de la culture et du tourisme.En 2024, le temps moyen mensuel consacré aux passe-temps a en effet légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Il atteint 3,7 heures en semaine et 5,7 heures les jours de repos. Cependant, les dépenses concernées ont diminué d’environ 14 000 wons, soit près de 9 euros.En ce qui concerne l’usage des congés, le niveau de satisfaction global a progressé pour atteindre 71,7 sur 100. Tandis que celui lié au coût des vacances a reculé à 65,9.Par ailleurs, au cours de l’année, le nombre d’activités auxquelles une personne a participé s’élève à 16,4. Un chiffre en hausse sur un an, notamment chez les plus de 60 ans.Le taux de fréquentations des événements culturels et artistiques est également monté de 4,4 points pour s’élever à 63 %. Par secteur, le cinéma arrive en tête (57 %) suivis par les concerts et les spectacles de divertissement (13,6 %) puis les comédies musicales (6,4 %).Cependant, les citoyens ont également connu des difficultés à profiter de ces activités. 23 % ont manqué de temps, tandis que 17,3 % n’ont pas trouvé de programmes attractifs. Les coûts élevés et l’insuffisance d’équipements culturels à proximité des habitations sont également des facteurs de non-participation à des loisirs.