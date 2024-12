Le vice-Premier ministre à l’Economie appelle à annuler la tentative de destitution de Han

Photo : YONHAP News

Alors que le vote de la motion de destitution du président par intérim, Han Duck-soo, est prévu cet après-midi, le vice-Premier ministre à l’Economie a organisé une conférence de presse ce matin pour exhorter l'opposition à réexaminer cette procédure. Choi Sang-mok a déclaré qu’une plus grande incertitude politique nuirait gravement à l’économie, à la crédibilité internationale, à la sécurité ainsi qu’à la gestion des affaires publiques du pays. Alors que ces dernières ont enfin été stabilisées.Le haut fonctionnaire a souligné que la révocation du président intérimaire constitue le rejet de l’ensemble du gouvernement et que, si la menace de destitution persiste, l'exécutif serait incapable d’assumer ses fonctions.Avant de faire cette déclaration publique, Choi a présidé une réunion avec les 14 ministères pour tenter de rallier leur soutien : 11 en présentiel et le reste en visio-conférence.De son côté, Han Duck-soo travaille normalement au complexe gouvernemental de Séoul. Plus tôt, le bureau du Premier ministre a fait savoir qu’il n’envisageait pas de prendre une mesure légale en cas de destitution.