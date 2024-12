Destitution de Yoon : la Cour constitutionnelle tient la première audience préliminaire

Photo : YONHAP News

Ca y est. Le procès en destitution du président de la République Yoon Suk Yeol a commencé. La Cour constitutionnelle a tenu, cet après-midi, la première audience préliminaire. La séance qui a débuté à 14 h, pour durer environ 50 mn, a été présidée par les juges Cheong Hyung-sik et Lee Mi-sun.Du côté de l’Assemblée nationale, étaient présents le chef de la commission législative et judiciaire Jung Chung-rae, qui dirige l’équipe de la destitution, ainsi que Kim Lee-soo, co-président de la délégation d'avocats.Quant au chef de l’Etat, il était défendu par ses avocats Bae Bo-yoon, Bae Jin-han et Yun Gap-geun. La sélection, rappelons-le, n’a été rendu publique que ce matin. Notons que le premier était le responsable des relations publiques à la Cour constitutionnelle lors du procès de destitution de l'ex-présidente Park Geun-hye.Cet après-midi, les trois côtés ont chacun présenté sa position et coordonné l’agenda. La deuxième audience a été fixée pour le vendredi 3 janvier. Trop tôt pour certains, mais inévitable en tenant compte de la gestion de l’Etat ainsi que l’influence auprès du peuple.Les citoyens, justement, se sont mobilisés pour soutenir ou s’opposer à la destitution de Yoon, devant la Cour constitutionnelle située dans l’arrondissement de Jongno à Séoul.