Un accident d’avion s’est produit à l’aéroport international de Muan, situé dans le sud-ouest de la Corée du Sud.Ce dimanche, à 9h07, le vol 7C2216 de Jeju Air a dévié de la piste au moment de l’atterrissage. En provenance de Bangkok, l’avion transportait 181 personnes : 175 passagers et six membres d'équipage.A l’heure actuelle, selon un bilan provisoire, il y aurait une vingtaine de morts ou blessés.En parallèle des opérations de secours, les autorités mènent une enquête sur les lieux pour déterminer la cause exacte du drame.