Accident d’avion à Muan : 28 morts, le président par intérim demande de tout faire pour sauver les vies

Photo : YONHAP News

Un avion de la compagnie Jeju Air a fait une sortie de piste, ce matin, à 9h07, au moment de l’atterrissage à l’aéroport international de Muan, situé dans le sud-ouest de la péninsule. En provenance de Bangkok, l'appareil transportait 175 passagers (173 sud-Coréens et 2 Thaïlandais) et 6 membres d'équipage.Les opérations de secours ont immédiatement débuté, en commençant par la queue de l’engin. A l’heure actuelle, 28 passagers sont décédées et nombreux sont blessés. Le bilan risque de s’alourdir dans les prochaines heures.Selon les autorités, une collision avec des oiseaux aurait entraîné un dysfonctionnement du train d’atterrissage. Une enquête est en cours sur les lieux afin de déterminer la cause exacte de l’accident.Avant de partir pour Muan, le vice-Premier ministre Choi Sang-mok, qui assure depuis vendredi soir l’intérim du président de la République, a ordonné de tout faire pour sauver les vies.