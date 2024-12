Photo : YONHAP News

Ce dimanche, à 9h07, le vol 7C2216 a fait une sortie de piste, au moment de l’atterrissage à l’aéroport international de Muan, qui se trouve dans le sud-ouest. En provenance de Bangkok, cet avion de Jeju Air transportait 175 passagers (173 sud-Coréens et 2 Thaïlandais) et 6 membres d'équipage.Voici le bilan provisoire : deux individus ont été sauvés et 62 personnes (25 hommes et 37 femmes) sont mortes. Les chiffres doivent évoluer dans les prochaines heures, avec l’avancée des opérations de secours.Les autorités soupçonnent qu'une collision avec des oiseaux aurait entraîné un dysfonctionnement du train d’atterrissage. Une enquête est toujours en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident.