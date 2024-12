Accident d’avion à Muan : la plupart des 181 individus à bord seraient morts, Choi demande d'œuvrer pour sauver un de plus

Photo : KBS

Ce matin, à 9h07, un boeing 737-800 de Jeju Air a fait une sortie de piste, au moment de l’atterrissage à l’aéroport international de Muan, situé dans le sud-ouest de la péninsule. En provenance de Bangkok, cet avion transportait 175 passagers (173 sud-Coréens et 2 Thaïlandais) et 6 membres d'équipage.Voici le bilan mis à jour, rendu public à 15h 18 : deux individus ont été sauvés et transportés dans deux hôpitaux différents. 124 personnes sont mortes. Il y a de fortes chances que la plupart des disparus soient déjà décédés. Le bilan devrait ainsi s’alourdir davantage. La majorité des victimes seraient originaires de Gwangju ou de la province de Jeolla du Sud.Les autorités soupçonnent qu'une collision avec des oiseaux aurait entraîné un dysfonctionnement du train d’atterrissage. L’enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de l'accident.Un peu avant 13h, le vice-Premier ministre, qui assure depuis vendredi soir l’intérim du président de la République, est arrivé à Muan. Choi Sang-mok a demandé de mobiliser tous les moyens nécessaires afin de sauver une personne de plus.