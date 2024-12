Photo : YONHAP News

A deux jours du Nouvel an, le temps se réchauffe en Corée du Sud avec des températures au-dessus des normales de saison. Il fait actuellement -1°C à Daegu, 3°C à Séoul, 5°C à Jeonju et Busan. Dans l’après-midi, le mercure continuera de grimper pour atteindre les 10°C dans la majorité du pays.Du côté du ciel, le temps sera nuageux sur l’ensemble du territoire avec quelques gouttes de pluie attendues dans la capitale et Incheon ainsi que dans les provinces de Gangwon, du Jeolla du Nord et du Chuncheong du Nord.