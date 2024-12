Accident d’avion : la Corée du Sud observe un deuil national

Photo : YONHAP News

A la suite de l’accident d’avion survenu hier à Muan, la Corée du Sud observe un deuil national dès aujourd'hui jusqu’au 4 janvier. C'est ce qu'a annoncé le vice-Premier ministre à l’Economie, qui assure l’intérim du président destitué Yoon Suk Yeol, en amont de la 3e réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), tenue hier.Des chapelles ardentes seront installées dans dix-sept régions dont la commune de Muan et la ville de Séoul. Les drapeaux seront mis en berne dans tous les établissements de la fonction publique ainsi que des collectivités locales. Les hauts fonctionnaires mettront tous un ruban de deuil.Exprimant sa plus profonde tristesse, Choi Sang-mok s’est ainsi engagé à apporter un entier soutien à Muan et à mettre sur pied un centre de soutien intégral destiné aux familles des victimes. Un agent public sera également attribué à chaque famille, afin d’accélérer, entre autres, l’identification des passagers décédés lors du crash.Choi en a profité pour assurer que des enquêtes rapides et transparentes seraient menées par le Siège central des catastrophes en collaboration avec la Commission d’accidents d’avion et de trains. Et d’ajouter que le gouvernement fera tout pour que ce genre d’accidents ne se reproduise plus.