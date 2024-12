Accident d'avion : l'identification des corps prend du temps

Photo : YONHAP News

L'accident d'avion d'hier à Muan a fait 179 morts et deux blessés. L'ensemble des corps a été retrouvé mais la procédure d'identification n'est pas encore achevée. En effet, l'état de certains d’entre eux demande plus d'informations pour être identifiés. La collecte des objets appartenant aux victimes est également en cours.Il est probable qu'un certain temps soit nécessaire avant que les obsèques puissent avoir lieu. En effet, une série de procédures légales est indispensable pour remettre les corps aux familles, dont leur examen par le médecin légiste.Selon les autorités, le prélèvement des empreintes digitales est terminé auprès de 159 victimes mais pour les autres, des tests ADN seront nécessaires.D'après Lee Jin-cheol, le chef du bureau régional de l'aviation de Busan, affilié au ministère de l'Aménagement du territoire, le processus d'identification s'est poursuivi durant la nuit mais il est impossible pour l'instant de faire savoir quand cette tâche s'achèvera.De leur côté, le lieu de l'accident et les restes de l'avion seront conservés tels quels dans le but d'éclaircir les causes de la tragédie.