Accident d'avion : le NTSB et Boeing participent aux enquêtes

Photo : KBS News

Les Etats-Unis participent aux enquêtes sur l'accident d'avion, survenu hier à l'aéroport international de Muan en Corée du Sud.Selon l'agence de presse Reuters, le Conseil national de la sécurité des transports (NTSB) du pays de l'Oncle Sam a annoncé hier envoyer au pays du Matin clair une équipe d'enquêteurs. Elle est également composée du personnel de l'Agence américaine de la sécurité aérienne (FAA) et du constructeur aéronautique Boeing.C'est un Boeing 737-800 qui a fait l'objet de l'accident meurtrier d'hier. Plus de 5 000 unités de ce modèle ont été commercialisées depuis 1997, représentant la moitié des livraisons de 737, tous types confondus.A en croire la Commission d’accidents d’avion et de trains sud-coréenne, l'enregistreur de paramètres (FDR), l'un des deux types de boîte noire, a été retrouvé avec sa caisse endommagée. Il est fort possible qu'en cas de détérioration grave, le dispositif soit envoyé au NTSB, qui procédera à l'analyse des données enregistrées à l’intérieur.Le NTSB est un organe fédéral états-unien, responsable des enquêtes sur les accidents d'avion, de train, de navire, de pipeline et de routes atypiques, entre autres.