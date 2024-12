Accident d'avion : Choi Sang-mok s'engage à informer les familles de manière transparente

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie, qui assure l’intérim du président destitué Yoon Suk Yeol, a confirmé que toutes les procédures d'enquêtes sur l'accident d'avion d'hier à Muan seraient révélées aux familles des victimes.C'est lors de la réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), tenue ce matin au complexe administratif de Séoul, que Choi Sang-mok s'est ainsi engagé à répondre à toutes les questions soulevées par les proches. Ce à travers un centre de soutien intégral destiné à ces derniers.Choi a également demandé au ministère de l'Aménagement du territoire et à la Police de mener des enquêtes irréprochables et de réexaminer le système de gestion de la sécurité de l'aviation.Le président intérimaire a adressé ses profondes condoléances aux familles des victimes. Il appelé ses concitoyens à aller se recueillir devant les chapelles ardentes, dispersées dans de nombreuses régions, pour soutenir ceux qui viennent de perdre leurs proches dans le crash meurtrier.